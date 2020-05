OV-medewerkster overleden na aanval coronaspuger

Een lokettiste van de Britse spoorwegen is overleden nadat zij en een collega werden bespuugd in de hal van het beroemde Victoria station in Londen. De spuger, die ook richting de vrouwen hoestte, zei dat hij besmet was met het coronavirus. Enkele dagen later werd bij beide vrouwen Covid-19 geconstateerd.

De 47-jarige Belly Mujinga kampte al met luchtwegklachten. Ze werd na de aanval opgenomen in het ziekenhuis en aan de beademing gelegd. De medische hulp mocht niet baten. Ze overleed op 5 april, zo heeft de vakbond TSSA bekendgemaakt. De bond vraagt zich af waarom de spoorwegmaatschappij haar in de frontlinie liet opereren, terwijl bekend was dat de gezondheidsproblemen haar extra kwetsbaar maakten. De Britse transportpolitie is een onderzoek gestart naar het incident.

Eind vorige maand werd duidelijk dat er steeds meer van dergelijke aanvallen plaatsvinden.

Afgaande op de Amsterdamse politiechef Frank Paauw zijn coronaspugers een structureel probleem aan het worden. Wekelijks worden professionals van politie, handhaving en ov in de hoofdstad vijf tot tien keer in het gezicht gespuugd waarbij de dader stelt besmet te zijn met het coronavirus, vertelt Paauw tegen AT5.

“Mensen die echt vervelend zijn of van slechte wil zijn en soms ook gewoon verward gedrag vertonen, maken de combinatie met spugen en corona”, aldus Paauw. Gevraagd naar aantallen zegt de hoofdcommissaris: “Het zijn er geen honderden. Gelukkig niet, zou ik willen zeggen, maar tussen de vijf en tien per week komen we op dit moment wel aan.”

