Waar zeggen we over 75 jaar ‘sorry’ voor, vraagt Pieter Derks zich af naar aanleiding van de verontschuldigingen die Mark Rutte heeft gemaakt voor de houding van de Nederlandse regering tijdens de Tweede Wereldoorlog. De cabaretier kan maar een onderwerp bedenken: de klimaatcrisis.

“Dan zie ik voor me hoe een stokoude Mark Rutte zal mompelen: ‘Het spijt ons, lieve mensen hier in Utrecht aan Zee. Het spijt ons verschrikkelijk. We dachten: we gaan 100 rijden, en we klikken op ‘vlucht compenseren’ als we een reis boeken, en dan redden we het wel.