Overdracht Poolse gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne lijkt van de baan

De Verenigde Staten willen toch niet dat Polen MiG-29-straaljagers aan Oekraïne levert. De Amerikanen spreken van een “logistieke uitdaging”. Ze willen niet dat de toestellen via een NAVO-basis in Oekraïne belanden. De NAVO-landen willen voorkomen dat ze zelf betrokken raken in gevechten met de Russische strijdkrachten want dat zou volgens onder meer president Biden de facto het begin van een Derde Wereldoorlog betekenen.

Polen was bereid de oude Russische toestellen, waar Oekraïense piloten mee overweg kunnen, te leveren als de VS voor vervangende F-16’s voor de Poolse luchtmacht zou zorgen. De Oekraïense luchtmacht heeft dringend behoefte aan gevechtsvliegtuigen. Markiyan Lubkivsky, adviseur van de Oekraïense minister van Defensie, zei gisteravond tegen de NOS: “Dit kan ons helpen om de Russen ook in de lucht te verslaan”. De levering kan volgens hem een alternatief zijn voor de instelling van een door de NAVO afgedwongen no fly zone. Ook daar wil de verdragsorganisatie niet aan.

Frans Osinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies in Leiden, denkt dat de Amerikanen zijn overvallen door het Poolse voorstel, schrijft de NOS:

“Zelensky heeft voortdurend tegen de NAVO gezegd: stel een no-flyzone in. Dat is geweigerd, waarna de EU heeft gezegd: waarom sturen we die MiGs van de Oost-Europese landen niet naar Oekraïne?” zei Osinga in het NOS Radio 1 Journaal. “Dat heeft Polen weer overvallen, om na lang aarzelen met het voorstel te komen en de Amerikanen ook te vragen die MiGs weer aan te vullen met Amerikaanse F-16’s. Dat heeft Amerika weer overvallen, dus rond die MiGs zit nu best wel wat mist.”

De Oekraïense luchtmacht bestond bij aanvang van de oorlog uit 98 gevechtsvliegtuigen. De Russen beschikken hebben er meer dan 1500.

cc-foto: Alan Wilson