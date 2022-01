Overheid blijft de wet overtreden met desastreus stikstofbeleid

De overheid schiet nog altijd zwaar tekort bij het beschermen van de Nederlandse natuur. Omstreden gedoogbeleid voor duizenden boerenbedrijven en creatief boekhouden leiden ertoe dat er nog altijd veel te veel stikstof wordt uitgestoten. Met alle desastreuze gevolgen voor de natuur van dien.

De rechtbank in Zwolle oordeelde deze week dat rijk en provincies nog altijd onvoldoende rekening houden met de natuurbelangen. Duizenden veehouderijen beschikken niet over een geldige natuurvergunning, zonder dat de overheid daartegen optreedt, schrijft de Volkskrant. Sterker nog: het gedogen van de illegale veebedrijven is beleid.

Het gedoogbeleid dat het kabinet de komende jaren wil voortzetten, een belangrijk onderdeel van het landelijk stikstofbeleid, is waarschijnlijk onhoudbaar. (…) De Zwolse rechtbank wijst de provincie erop dat er pas vergunningen afgegeven kunnen worden als het stikstofreductiebeleid van het kabinet substantiële vruchten afwerpt. Daar is voorlopig geen zicht op, aldus de rechters. Het nieuwe kabinet moet dit beleid grotendeels nog vormgeven.

Vorig jaar kwam de rechtbank in Utrecht al tot een vergelijkbare conclusie. “Het is aan het kabinet en aan de wetgever om in actie te komen voor een oplossing die verder gaat dan een individuele rechtszaak”, stelde de rechtbank destijds. Die oplossing is er nog altijd niet: net als het voorgaande kabinet schuift Rutte-IV het probleem weer voor zich uit.

Het gemarchandeer met de regels is ook elders zichtbaar, schrijft NRC Handelsblad. Provincies en gemeenten maken vermoedelijk op illegale wijze gebruik van de stikstofrechten van gesloten en gestopte bedrijven om bouwprojecten te laten doorgaan.

Overheden kiezen voor ‘geitenpaadjes’: complexe juridische oplossingen – zoals het opkopen van boerderijen in andere provincies, of het spelen met de uitstootrechten van fabrieken, boerderijen of hotels die al jaren dicht zijn (of zelfs afgebrand). (…) Verschillende deskundigen betwijfelen of deze manier van handelen wel altijd stand houdt bij de rechter.

Terwijl het stikstofbeleid ertoe zou moeten leiden dat de natuur kan herstellen, zorgt dit creatief boekhouden ervoor dat de natuur verder achteruit kachelt. “Als een fabriek al twee decennia niet meer in gebruik is, is het dan echt goed voor de natuur als je de stikstofuitstootrechten van deze fabriek inzet voor nieuwe ontwikkelingen?”, schrijft NRC Handelsblad.

Waar dit allemaal toe leidt, werd afgelopen weekend beschreven in een ontluisterend artikel over de staat van de Nederlandse natuur op NU.nl. De decennialange stikstofuitstoot hebben ervoor gezorgd dat heidevlinders en korhoenders met uitsterven worden bedreigd. Door de stikstofvervuiling is de bodem van natuurgebieden sterk verzuurd.