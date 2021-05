Overheid neemt private schulden slachtoffers toeslagenschandaal over

Het demissionaire kabinet zegt alle private schulden over te nemen van slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De Kamer wilde zo snel mogelijk een oplossing voor de gedupeerden.

Eerder al wiste het kabinet alle schulden bij overheidsinstanties. Schulden bij commerciële partijen zoals energiebedrijven, bleven echter staan, met als gevolg dat veel gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire nog altijd in de problemen zaten. Veel van die schulden vloeiden rechtstreeks voort uit de financiële rampspoed die het gevolg was van de misstanden bij de Belastingdienst. Van Huffelen erkent dat volledig schuldenvrij zijn noodzakelijk is voor de gedupeerde ouders om een nieuwe start te kunnen maken.

Bron: NOS