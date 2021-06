Overheid schoot alles voor, Sywert van Lienden liep geen enkel risico

De overheid schoot vorig jaar al het geld voor dat CDA’er Sywert van Lienden en zijn compagnons nodig hadden om in China mondkapjes te kopen. Dat zei minister voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) donderdag in de Tweede Kamer. “Wat voor ons het allerbelangrijkste was dat we die mondkapjes moesten hebben. Als voorfinanciering nodig was deden we dat”, aldus Van Ark.

Deal met @Sywert werd volgens minister 100 procent voorgefinancierd. Kortom, Van Lienden en z’n zakenpartners liepen 0 risico. Gratis geld. https://t.co/u9oPQpRDii — Tom Kreling (@TomKreling) June 3, 2021

Dat betekent dat Van Lienden en zijn twee compagnons geen enkel risico liepen, maar wel miljoenen konden binnenharken. Mogelijke verliezen werden gesocialiseerd, terwijl de winsten werden geprivatiseerd. De opbrengsten waren aanzienlijk. Eerder deze week onthulde Follow The Money dat Van Lienden ruim 9 miljoen euro naar een eigen holding overmaakte, zijn compagnons streken 5,7 en 5,4 miljoen op.

Van Lienden deed zich ondertussen voor als een barmhartige Samaritaan die de ‘zorghelden’ maar wat graag ‘om niet’ en ‘zonder winstoogmerk‘ wilde helpen. Ondertussen benadrukte de pandemieprofiteur voortdurend de risico’s die hij zelf liep. Hij noemde zijn ondernemersavonturen in mei 2020 “best wel spannend met recessie voor de deur, twee kids, hypotheek en studieschuld”.