Overheid VS: Facebook moet WhatsApp en Instagram afstoten

De Amerikaanse federale overheid en een groot aantal Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen Facebook wegens machtsmisbruik. Tegelijkertijd heeft ook de Federal Trade Commission (FTC) een zaak aangespannen. Daarin vraagt de Amerikaanse handelswaakhond de rechters om Facebook op te breken.

Als het aan de FTC ligt moet de internetgigant Instagram en WhatsApp weer afstoten. Facebook nam die twee apps respectievelijk in 2012 en 2014 over. Ook wil de FTC dat Facebook voortaan eerst toestemming vraagt voor een overname.

Volgens Ian Conner, die aan het hoofd staat van de afdeling concurrentie van de FTC, is de enorme machtspositie van Facebook fnuikend voor de innovatie in de tech-sector. Wie een idee heeft voor nieuwe sociale software bedenkt zich wel twee keer, omdat Facebook alles in het werk stelt om de concurrentie te verpulveren. Het bedrijf kopieert stelselmatig populaire toepassingen uit andere apps.

Als concurrerende software een bedreiging lijkt te worden voor de eigen hegemonie, dan neemt Facebook de makers over. “Het is beter om over te nemen dan om te concurreren”, schreef Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in 2008 al in een e-mail. Behalve WhatsApp en Instagram heeft Facebook ook geprobeerd om Twitter en Snapchat over te nemen.