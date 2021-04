Overijverige inhuurkracht gemeente Utrecht ziet kunstwerk aan voor onkruid

Een medewerker van de gemeente Utrecht heeft in al zijn ijver de ecologische trap achter het Centraal Museum volledig onkruidvrij gemaakt. Helaas was het nu net de bedoeling dat de trap volledig begroeid zou raken. Het groen op de treden was al zo’n drie jaar aan het woekeren. Dat meldt RTV Utrecht.

De trap is een kunstwerk van Birthe Leemeijer en moet een ontmoetingsplek worden ‘voor planten, dieren en mensen’, legde de kunstenares eerder uit. Met het werk was een bedrag van 243.800 euro gemoeid, voor een groot deel afkomstig van de gemeente. De afgelopen jaren werd door initiatiefnemer Harmke van Dam van Vergroening Singel030 en een club vrijwilligers nauwkeurig bestudeerd welke plantsoorten het goed deden in de voegen van de trap. ‘Er staat echt helemaal niets meer,’ laat een van de vrijwilligers beteuterd weten.

Van Dam zegt te snappen dat het niet expres is gebeurd, maar rekent het de gemeente wel aan dat de medewerker – een inhuurkracht – niet beter geïnformeerd is. De gemeente Utrecht neemt de schuld op zich en heeft toegezegd de herstelkosten te vergoeden.

Beeld: Screenshot RTV Utrecht

