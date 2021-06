Overweldigende belangstelling voor Duitse proef basisinkomen

Menigeen ziet een basisinkomen wel zitten. Voor een Duits experiment met een basisinkomen, dat dinsdag officieel van start gaat, meldden zich vorig jaar meer dan anderhalf miljoen mensen aan, meldt Deutsche Welle.

Uiteindelijk kunnen slechts 122 mensen deelnemen aan de proef. Zij ontvangen de komende drie jaar elke maand 1200 euro. Dat geld is opgebracht door 150.000 particuliere donoren die graag onderzocht willen hebben wat de gevolgen zijn van een langdurig basisinkomen.

De deelnemers aan het experiment mogen naast hun basisinkomen werken. Het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn en wetenschappers van de Universiteit van Keulen en het Max Planck Instituut volgen de deelnemers om te kijken wat de gevolgen zijn. Zijn ontvangers van een vast inkomen bereid om nieuwe initiatieven te ontplooien? Geven ze alles uit of sparen ze ook een deel van hun inkomen? Gaan ze minder werken? Geven ze geld aan anderen?

De initiatiefnemer van Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeyer, verklaarde eerder dat hij ook benieuwd is of een basisinkomen tot minder polarisatie zal leiden. “Voor de meeste mensen betekent een basisinkomen niet meer geld, maar meer zekerheid. We willen weten of het basisinkomen mensen en de maatschappij beter bestand maakt tegen crises”, zei hij tegen Het Financieele Dagblad.

Uit Fins onderzoek bleek vorig jaar dat een basisinkomen ervoor zorgt dat ontvangers meer controle krijgen over hun leven. Zo namen sommige Finnen met basisinkomen een slecht betaalde baan aan omdat ze niet langer bang hoefden te zijn dat ze hun uitkering zouden kwijtraken, terwijl anderen juist besloten om een slecht betaalde en onzekere baan af te slaan.

