OVV: Van Dissel ondermijnde beleid met mondkapjestwijfel

RIVM-baas Jaap van Dissel heeft het coronabeleid van de overheid ondermijnd door herhaaldelijk te twijfelen aan nut en noodzaak van het dragen mondkapjes. Dat is een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een onderzoek naar de eerste maanden van de pandemie. De NOS schrijft:

Van Dissel benadrukte meerdere malen openlijk dat hij twijfelde aan het nut hiervan en zei dat het verplichten van mondkapjes in het ov en de publieke ruimte een “politieke keuze” was. Volgens de OVV werd door dergelijke uitspraken het beleid van de overheid ondermijnd door adviseurs van diezelfde overheid.

De OVV stelt dat de overheid onvoldoende was voorbereid op een pandemie. Bij de overheid ontbrak het aan voldoende kennis. Ook was er een blinde vlek voor de risico’s in verpleeghuizen. Daar voltrok zich in de eerste maanden van 2020 volgens het OVV een “stille ramp”.

De raad vindt dat het outbreak management team een te zwaar stempel drukte op het beleid. Deskundigen uit andere disciplines dan de epidemiologie en volksgezondheid moeten volgens de OVV bij een volgende epidemie een grotere rol krijgen.