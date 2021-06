Pakistaanse provincie wil telefoons vaccinweigeraars blokkeren

De Pakistaanse provincie Punjab heeft besloten om de telefoons te blokkeren van mensen die weigeren zich te laten inenten. “Deze beslissing is genomen omdat mensen terughoudend zijn om zich te laten vaccineren”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in Punjab tegen persbureau AFP. Het telecomagentschap moet nog bepalen hoe de maatregel kan worden uitgevoerd.

Salman Haseeb, voorzitter van de Pakistaanse vereniging van jonge artsen, wijst erop dat desinformatie een groot probleem is bij de vaccinatiecampagne. Mensen denken bijvoorbeeld dat de vaccins tot onvruchtbaarheid kunnen leiden – een fabeltje. Ook doet het gerucht de ronde dat je binnen twee jaar dood neervalt als je een inenting hebt gehad.

In het overwegend islamitische Pakistan menen sommige mensen dat het vaccin haram is. Ze geloven ten onrechte dat de inentingen varkensgelatine en foetusweefsel bevatten. Een belangrijke bron voor alle spookverhalen is WhatsApp.

Uit onderzoek van Gallup bleek eerder dat bijna de helft van de bevolking twijfelt over vaccinatie. De autoriteiten zetten daarom grof geschut in om mensen op andere gedachten te brengen. Eerder besloot een andere Pakistaanse provincie, Sindh, al om per 1 juli geen salaris meer over te maken naar ambtenaren die geen prik willen.

Volgens de officiële cijfers zijn er sinds het begin van de pandemie 21.500 coronadoden gevallen in Pakistan. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal een stuk hoger: in het land wordt maar weinig getest.