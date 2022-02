Pandemie gaat in Europa op pauze

Europa staat mogelijk aan de vooravond van een lange coronaluwe periode. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangekondigd. Met het warmere voorjaarsweer in aantocht, gecombineerd met de dominante mildere Covid-variant Omikron en een hoge groepsimmuniteit, kan het continent zich opmaken voor een periode van rust.

WHO-directeur Europa Hans Kluge gelooft dat de voorspelde rust ook standhoudt bij de snel opkomende Omikron-variant BA.2 en BA.3. De 53 landen in de Europese regio meldden afgelopen week gezamenlijk 12 miljoen nieuwe besmettingen, een record. Van alle afgenomen coronatests bleek zo’n 22 procent positief. Die torenhoge besmettingsaantallen zijn niet terug te zien in de ziekenhuisopnames. Die stijgen weliswaar, maar procentueel minder hard dan bij eerdere varianten. Zowel het aantal patiënten dat naar de intensive care moet, als het aantal mensen dat aan corona overlijdt, vlakt af.

Volgens Kluge betekent de aankomende rustperiode evenwel niet dat overheden ook achterover kunnen leunen. Zij moeten vooral zorgen dat de vaccinatiecampagnes doorlopen en dat de meest kwetsbaren in de samenleving beter beschermd zijn tegen een nieuwe golf. Ook moet er gehamerd blijven worden op het naleven van voorzorgsmaatregelen en er moet werk gemaakt worden van het eerder opmerken van en inspelen op nieuwe varianten.

Kluge gelooft dat het mogelijk is om een nieuwe variant het hoofd te kunnen bieden, zonder opnieuw strenge coronamaatregelen in te voeren. Maar dat kan volgens hem alleen als rijkere landen hun vaccinvoorraad ogenblikkelijk delen met de landen waar nog altijd een tekort is.