‘Pandemie in Zweden voorbij dankzij bereiken groepsimmuniteit’

“Het is goed mogelijk dat de pandemie van het coronavirus in Zweden voorbij is.” Dat stelt een van de prominentste epidemie-experts van Denemarken. Kim Sneppen, professor biocomplexiteit aan het Niels Bohr Instituut in Kopenhagen verklaart in een interview dat de overwinning te danken is aan groepsimmuniteit. Dat is opmerkelijk omdat minder dan de noodzakelijk geachte grens van 60 procent van de bevolking besmet is geweest met het virus. “Er zijn aanwijzingen dat de Zweden een zekere immuniteit voor het virus hebben opgebouwd die, samen met al het andere dat ze doen om verspreiding tegen te gaan, voldoende is om de ziekte onder controle te houden,” aldus Sneppen.

De wetenschapper is auteur van een onderzoek waarbij de rol van zogeheten ‘superverspreiders’ in de pandemie is uitgelicht, een minderheid van de bevolking die het virus buitenproportioneel verspreidt. Een mogelijke verklaring voor de veronderstelde groepsimmuniteit is dat het virus als eerste verspreid wordt door de meest sociale en actieve leden van de samenleving, zo blijkt uit een Zweeds onderzoek dat in augustus gepubliceerd werd. Als die actieve groep immuun raakt, wordt het virus daardoor veel sterker afgeremd dan bij besmetting onder de rest van de bevolking. Het zou betekenen dat groepsimmuniteit al bereikt kan worden met 43 procent van de bevolking.

Zweden registreerde de afgelopen week een dagelijks gemiddelde van 23 gevallen per miljoen inwoners. In Nederland ligt dat gemiddelde op 486. Daar tegenover staat dat Zweden in de maanden april, mei en juni een veel hoger sterftecijfers heeft gekend dan andere landen. “Dat is de prijs die ze betaald hebben. Aan de andere kant zijn ze nu mogelijk klaar met de epidemie.”

De Deense biomedicus Søren Riis Paludan constateert dat er steeds meer bewijs komt voor de stelling dat de Zweedse autoriteiten de juiste keuze hebben gemaakt door op groepsimmuniteit te mikken. “Maar ze waren slecht voorbereid op die strategie en konden daardoor de kwetsbaarsten niet beschermen.” De topadviseur die de architect is van de strategie van de Zweedse regering, epidemioloog Anders Tegnell, gaf in mei een soortgelijke verklaring aan Trouw: “Zeker de helft van de coronadoden is afkomstig uit verzorgingstehuizen. Natuurlijk hebben we de bejaardentehuizen in een vroeg stadium gewaarschuwd, maar daar is toch iets grondig misgegaan, al weten we nog niet precies wat. We hebben een onderzoek ingesteld. Het lijkt erop dat de verzorgingstehuizen, met name in de regio Stockholm, niet afdoende zijn ingericht om ziektes buiten de deur te houden.”

Volgens Tegnell is groepsimmuniteit nooit het doel geweest van de strategie maar wel vertraging van het virus. De regering ging daarbij tot verbijstering van andere landen strenge maatregelen uit de weg met het idee dat de bestrijding een zaak zou worden van de lange adem en dat het beleid lang vol te houden moet zijn. Van een lockdown is in het land nooit sprake geweest en het maatschappelijk leven is zoveel mogelijk doorgegaan.

Andere experts wijzen er op dat het nog veel te vroeg is om conclusies te trekken. In meerdere landen waar het virus bedwongen leek, is het weer bezig aan een opmars. In Denemarken waarschuwde het hoofd van de volksgezondheidsbescherming deze week dat er helemaal geen sprake is van een tweede golf omdat de eerste nog steeds aan de gang is. Door alle maatregelen die in acht genomen zijn, is die nog steeds niet uitgewoekerd.

