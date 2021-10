Pandemieprofiteur Sywert van Lienden jammert over ‘laster’

Sywert van Lienden wentelt zich na een nieuwe onthulling over zijn dubieuze praktijken weer als vanouds in zelfmedelijden. In een inmiddels weer verwijderde tweet dreigt hij dat mensen die “meedoen aan deze laster een keer aangesproken worden”. “Elk mens heeft z’n grens. Die van mij is bereikt”, jammert de pedante pandemieprofiteur.

Hoi, @Sywert! Jouw grens is bereikt, maar jij ging als 1e over een grens, over die van moreel en fatsoen. Spreek me er graag op aan, als dominee is dat mijn specialiteit. Mocht jij niet tot in het bejaardenhuis bekend staan als die amorele vrek, betaal dan die 9m € subiet terug! pic.twitter.com/FaPywrAoWH — Axel Wicke (@elziax) October 4, 2021

Op Twitter dringen mensen er al maanden bij de malicieuze mondkapjesmagnaat op aan om zijn miljoenenwinst terug te storten in de schatkist. Van Lienden is niet van plan om aan die verzoeken te voldoen. In een voor hem dramatisch verlopen uitzending van Buitenhof zei hij zijn miljoenen te willen besteden aan onder meer kankeronderzoek. KWF Kankerbestrijding liet daarop weten het geld van de onbetrouwbare ondernemer niet te zullen aannemen.

Maandag verklaarde Pieter Omtzigt tegenover de Volkskrant dat hij zich op het verkeerde been voelt gezet door de huichelachtige Hulptroepen Alliantie-oprichter.