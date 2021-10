Pandemieprofiteur Sywert van Lienden kreeg mondkapjesdeal na gebruik twitterpressie

Voormalig mediapersoonlijkheid Sywert van Lienden heeft sociale media gebruikt om op het toppunt van de coronancrisis het ministerie van Volksgezindheid onder druk te zetten met hem en zijn kompanen in zee te gaan. Onderzoeksplatform Follow the Money heeft de hand weten te leggen op een Whatsapp-bericht waarin in de pandemieprofiteur dat bekent. De tekst luidt: “Heb even een noodkreet op twitter geslingerd om politiek deurtje te openen. Assistent minister is inmiddels in de app.” Met die laatste wordt gedoeld op de politiek assistent van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Van Lienden doelde op een serie tweets die hij op 10 april vorig jaar online slingerde. Daarin ging de indertijd veelvuldig uitgenodigde talkshowgast tekeer over het gebrek aan mondkapjes in de zorg. FTM toont de inhoud van die inmiddels verwijderde tweets. Hij schermt daarin onder meer met de mogelijke consequenties als de overheid niet ingaat op zijn aanbod: “Geloof mij: binnen 1-2 weken kan íedereen in Nederland goed beschermd werken in de zorg. [..] En als dat gebeurt, dan zal ik met plezier de afgelopen weken vergeten. Als het niet gebeurt, dan ben ik benieuwd naar de parlementaire nabeschouwing van de afgelopen periode.”

FTM achterhaalde ook dat Van Lienden de dag voordat hij zijn twitteroffensief lanceerde de domeinnamen registreerde van de bv waar hij het gemeenschapsgeld naartoe zou sluizen. De pandemieprofiteur deed bij zijn mediaoptredens voorkomen alsof hij en zijn partners Bernd Damme en Camille van Gestel belangeloos handelden. In werkelijkheid leverde de met twitterpressie afgedwongen order bij de overheid hen miljoenen euro’s op.

De publicitaire druk van Van Lienden was voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de directe aanleiding om zijn stichting Hulptroepen Alliantie – opgericht om de zorg ‘tegen kostprijs’ van mondkapjes te voorzien – binnen te halen. Dat bevestigen bronnen binnen het ministerie tegenover Follow the Money. Ruim een week later mondden de gesprekken uit in een deal van 100 miljoen euro.

In het Radio 1 Journaal (vanaf 1:04:40) legt FTM-journalist Jan-Hein Strop hoe de pandemieprofiteurs op slinkse wijze te werk gingen. “Er was in die tijd enorme politieke onrust. (…) Ik denk dat hij dat goed aanvoelde. Wij hebben nu blootgelegd dat hij die tweets bewust plaatste om aan tafel te komen bij het ministerie van VWS. Dat was tot nu toe niet bekend.” Van Lienden, Damme en Van Gestel willen niet reageren op vragen van Follow the Money.

Bij Nieuwsweekend gaf advocaat Peter Plasman zaterdag nadere toelichting op de juridische stappen die hij wil ondernemen tegen de drie pandemieprofiteurs. Hij wil, onder meer na een oproep van de Tweede Kamer, trachten het verloren gemeenschapsgeld terug te vorderen. Hij vertelt dat hij is overvallen door “een stroom aan steunbetuigingen” en mensen die vrijwillig willen bijdragen aan de kosten voor de procedures. Plasman voert de actie samen met Youp van ’t Hek. Ze willen onder meer te laten zien hoe een actie echt belangeloos opgezet moet worden. De advocaat vertelt ook dat Van Lienden vrijwilligers intimideert.