Pandemieprofiteur Sywert van Lienden verstopt zich voor BOOS

Het verhaal is inmiddels bekend: middenin de coronacrisis richten pandemieprofiteurs Sywert van Lienden, Bern Damme en Camille van Gestel een nep-nonprofit op om zogenaamd ‘om niet’ mondkapjes te leveren aan de zorg. De miljoenen euro’s die vervolgens vanuit de overheid binnenstromen, belanden via schimmige constructies op de eigen bankrekeningen van het leugenachtige trio. En dus zijn er mensen boos, veel mensen. Zoals Anne, die de hulp inroept van Tim Hofman om in het programma BOOS tekst en uitleg te halen. In deel 1 van het tweeluik over het bedrog van Van Lienden en partners, zet Hofman nog eens duidelijk op een rij hoe de mondkapjesaffaire kon plaatsvinden. Ook wil hij langs bij het zwendelbedrijf van Van Lienden, en hij heeft plots de hoofdrolspeler zelf aan de telefoon:

