Pandemieprofiteur Van Lienden verwijdert stiekem beloftes voor transparantie

Pandemieprofiteur Sywert van Lienden en zijn kompanen hebben in alle stilte beloftes voor transparantie en verantwoording op het gebied van financiën verwijderd van de website hulptroepen.nu. Met die website en vele media-optredens wist de voormalig talkshowlieveling miljoenen aan gemeenschapsgeld naar binnen te harken. Tegen alle beloftes in is dat geld verdwenen in de eigen zakken van de CDA-ideoloog en zijn partners.

De Volkskrant onthult dat in de afgelopen maanden de toezeggingen tot openheid van de zogenaamde non-profit organisatie van de site zijn verwijderd:

Tot eind mei van dit jaar kon iedereen die de site bezocht van de charitatieve Hulptroepen Alliantie daar nog lezen dat er ‘een audit van een onafhankelijke accountant in het kader van transparantie’ zou komen. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven is die toezegging geschrapt. Dat gebeurde na onthullingen van de Volkskrant over commerciële belangen van de bestuursleden Sywert van Lienden, Bernd Damme en (voorheen) Camille van Gestel.

De bewuste pagina’s zijn nog toegankelijk via archive.org, de bibliotheek die wereldwijd snapshots maakt van sites. Op 22 mei is er in de FAQ op de site te lezen: “Wij werken vanuit onze idealen, ons doel is om bij te dragen aan het creëren van een betrouwbare non-profit markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland. Om die reden komt er ook een audit van een onafhankelijke accountant in het kader van transparantie. Vanwege de marktwerking kunnen prijzen fluctueren.”

Die toezegging blijkt later verdwenen. Op de site prijkt nu na de vraag ‘zijn jullie een non-profit organisatie’ geen duidelijk ja of nee antwoord maar een heel verhaal met zinnen als: “Daarnaast rekenen we in de prijzen de kosten door van de organisatie, medewerkers, voorraadrisico’s, bezorging, kwaliteitsmanagement, belastingen, afschrijvingen en zakelijke dienstverlening die nodig is om deze stichting te kunnen laten bestaan.”

Ook op andere plekken op de site zijn beloftes voor transparantie plots verdwenen. De Volkskrant beschikt bovendien over interne stukken van de organisatie waarin toegezegd wordt dat er onafhankelijk toezicht zou komen: “Daarbij werden de namen genoemd van PwC en EY, maar beide accountants zeggen nooit afspraken te hebben gemaakt over zo’n audit.”

De krant confronteert pandemieprofiteur Damme met de wegpoetspraktijken en dat leidt tot een opmerkelijke reactie:

Als de Volkskrant navraag doet over de beloofde audit, reageert voorzitter Damme met een tegenvraag: ‘Waar is een ‘onafhankelijke audit’ beloofd? Zou je mij dit kunnen toesturen?’ Als hij een afbeelding krijgt van de oude belofte op zijn site wil hij niet meer reageren. Damme zegt geen vertrouwen te hebben in de journalistiek van de Volkskrant en wil ook niet zeggen of er nu een accountant is en of er nog een onafhankelijke audit komt.

Van Lienden kan het niet nalaten om via Twitter te reageren:

– Er is idd oude tekst van de FAQ aangepast. Audit is aangeboden aan potentiële verschaffers werkkapitaal. Volkskrant publiceert vanuit gelekt stuk uit voorjaar 2020. Dit heeft niet geleid tot financiering. Er was ook geen behoefte. Hulptroepen is daarna zelfstandig gefinancierd — Sywert van Lienden (@Sywert) October 12, 2021

De expert op het gebied van onjuiste informatieverschaffing beweert verder: “Kortom: informatie uit het stuk is onjuist of wordt in de onjuiste context gezet.”