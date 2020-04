Paniek in kalverhouderij omdat dieren moeten blijven leven

Omdat de restaurants door de coronacrisis dicht zijn, ontstaan er problemen bij veehouders die opeens geen afzetmogelijkheid meer hebben. Die waarschuwing geeft de Centrale Organisatie voor de Vleessector in dagblad Trouw.

Vooral in de kalverhouderij is de situatie ernstig, volgens de organisatie. Er dreigt hier een stuwmeer van slachtdieren te ontstaan. Nu restaurants geen entrecote of kogelbiefstuk meer kunnen serveren, is de vraag naar kalfsvlees grotendeels weggevallen. Dit relatief dure vlees wordt weinig in supermarkten verkocht.