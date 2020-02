Parasite: voor het eerst niet-Amerikaanse productie tot beste film uitgeroepen

Parasite, de Koreaanse komedie over ongelijkheid die afgelopen jaar de ogen van bioscoopbezoekers betoverde, is de Oscar voor beste film toegekend. Het is voor het eerst in de 92-jarige geschiedenis van de prestigieuze Hollywood-prijs dat die gewonnen wordt door een niet-Amerikaanse film. De film van regisseur Bong Joon-ho, die eerder deze maand nog een masterclass gaf op het IFFR in Rotterdam, won verder de Oscar voor Beste Internationale Film, Beste Scenario en Beste Regisseur. De toekenning wordt gezien als een keerpunt omdat de muur die Hollywood om zichzelf heeft opgetrokken is doorbroken.

Historic night: for the first time in the Oscar history, the best movie of the year has won the award for best movie of the year — Ruth Graham (@publicroad) February 10, 2020

Parasite was zes keer genomineerd en streefde het Eerste Wereldoorlog spektakel 1917 voorbij. Die film, gekenmerkt door een lang camerashot waar geen einde aan lijkt te komen, ging naar huis met drie Oscars: Beste Camerawerk, Beste Visuele Effecten en Beste Geluidsmixage.

De prijs voor de Beste Documentaire werd toegekend aan American Factory, de eerste productie van Barack en Michelle Obama, over de komst van een Chinees bedrijf naar een de stad Dayton in Ohio en zich vestigt in een verlaten autofabriek van General Motors.

Joaquin Phoenix ontving de Oscar Beste Acteur voor zijn vertolking van Joker in de gelijknamige film. In zijn dankwoord vroeg hij aandacht voor de bestrijding van ongelijkheid en de kwalijke rol van de vleesindustrie in de samenleving. Renée Zellweger werd tot Beste Actrice uitgeroepen voor haar hoofdrol in Judy, de film over Hollywod-legende Judy Garland. Zij bedankte, als kind van immigranten, haar ouders en prees het oude ideaal van de Amerikaanse droom.

Natalie Portman paste de Marianne Thieme-methode toe om aandacht te vragen voor een andere misstand: het ontbreken van vrouwelijke regisseurs bij de nominaties. Daartoe droeg ze een jurk met daarop de namen van vrouwelijke regisseurs die dit jaar door de Oscar-organisatie genegeerd werden..

Overzicht alle Oscars