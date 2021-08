Parijs verlaagt maximumsnelheid in stad naar 30 km/u

In Parijs geldt vanaf deze week een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor gemotoriseerd verkeer. De maatregel is in de hele stad van kracht, op de peripherique en enkele belangrijke doorvoerwegen, zoals de Champs-Elysees, na.

Met de snelheidsbeperking wordt de geluidsoverlast verminderd, het milieu minder belast en vallen er minder verkeersslachtoffers. Uit een enquête bleek dat een ruime meerderheid van de stadsbevolking voorstander is van de verlaging.

De autolobby protesteert. NRC schrijft:

Automobilistenvakbonden hebben zich uitgesproken tegen de beleidswijziging. Die heeft volgens Franse media onder meer als gevolg dat taxiritten langer duren en daarom prijziger worden. De aanpassing van de maximumsnelheid maakt onderdeel uit van langer lopend beleid van burgemeester Anne Hidalgo om auto’s, motors en scooters zoveel mogelijk uit Parijs te weren. Zo heeft zij parkeertarieven verhoogd en sommige wegen alleen toegankelijk gemaakt voor voetgangers.

Hidalgo wil van de Franse hoofdstad een zogeheten 15 minuten stad maken waar alle voorzieningen voor burgers in hooguit een kwartier fietsen op lopen te bereiken zijn. Tot enige jaren terug moesten drastische maatregelen genomen worden, zoals het stilleggen van – delen van – het autoverkeer om de ernstige luchtvervuiling tegen te gaan. Uit onderzoek bleek dat auto’s de helft van de publieke ruimte in beslag nemen maar slechts 13 procent van de reizen verzorgen. Slechts een derde van de Parijzenaars heeft een auto en die wordt voornamelijk in het weekend gebruikt. De stad gaat daarom het aantal openbare parkeerplaatsen halveren, van 140.000 naar 70.000. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor mensvriendelijker verkeer als fietsen en voetgangers.