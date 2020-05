Parijs wil beveiligingscamera’s inzetten om maskerweigeraars te detecteren

De Parijse autoriteiten voor de metro, RATP, testen herkenningssoftware voor beveiligingscamera’s om te zien of die automatisch reizigers kunnen detecteren die geen gezichtsmasker dragen. Net als in Nederland is in Parijs het dragen van een gezichtsmasker in het openbaar vervoer verplicht. De plicht wordt volgens planning volgende week van kracht. De methode wordt met argwaan bekeken door de Franse privacy-waakhond.

Tijdens een drie maanden durende proef worden de reizigers van metrostation Chatelet-Les-Halles in het centrum van Parijs geanalyseerd door de software van Datakalab. Voordat de coronacrisis uitbraak passeerden daar jaarlijks 33 miljoen reizigers. Het systeem geeft aan hoeveel procent van de reizigers geen masker draagt en moet daarmee beleidsmakers inzicht geven in de effectiviteit van de maatregel.

Volgens de RATP gaat het er niet om individuele overtreders op te sporen en te beboeten. Datakalab zegt dat de rapportages met 15 minuten vertraging worden gegeven en er geen data wordt opgeslagen. Niettemin is de CNIL die toeziet op naleving van de privacywetten bezorgd dat deze techniek gebruikt kan worden om individuen te herkennen.

Naast Parijs gebruiken ook andere steden, zoals Cannes, de software. De Franse overheid laat 25 miljoen wasbare maskers maken om die onder de bevolking te verdelen. Alleen in het ov zijn ze officieel verplicht maar bijvoorbeeld winkels kunnen ook van hun klanten eisen dat ze een masker dragen.

cc-foto: magro_kr