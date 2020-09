Parijse Seine moet in 2024 geschikt zijn om in te zwemmen

Als het aan de burgemeester van Parijs ligt, Anne Hidalgo, kan er in 2024 in de Seine gezwommen worden. In dat jaar moeten in de Franse hoofdstad ook de Olympische Spelen plaatsvinden. Nu is zwemmen in de rivier, die de stad in tweeën splitst, nog strafbaar en ook voor de gezondheid is het niet aan te raden aangezien het water besmet is met de E.coli bacterie.

Als het lukt wordt er een reeds lang geleden gedane politieke belofte nagekomen. In 1988 beloofde de toenmalige burgemeester en latere president Jacques Chirac dat hij de zwaar vervuilde rivier schoon genoeg zou krijgen om in te zwemmen. Hij dacht daar drie jaar voor nodig te hebben maar dat bleek wat te optimistisch.

Parijs was de eerste stad die een strand aanlegde langs de oevers van de Seine. In de vorige eeuw waren de oevers veranderd in een no-go area omdat ze gebruikt werden als autoweg. Nu de auto steeds verder uit de publieke ruimte van Parijs wordt teruggedrongen is de rivier weer van de inwoners en bezoekers die er volop flaneren, recreëren en sporten. De burgemeester wil dat de rivier zo geschikt wordt voor publiek gebruik dat deze het 21e arrondissement van de stad wordt.

Om het water schoon te krijgen worden zuiveringsinstallaties geïnstalleerd, vervuilende waterwegen afgesloten en komt er een verbod om afvalwater van schepen op de rivier te lozen. Die inspanningen worden nog wel tenietgedaan door andere factoren, zoals noodweer dat de stad overspoelt en eerder deze week was er sprake van een lekkage bij een cementfabriek waardoor giftige stoffen in het water kwamen.

C’est un véritable scandale écologique, alors que nous travaillons avec nos partenaires depuis de nombreuses années pour améliorer la qualité du fleuve. La Ville de Paris va saisir le procureur de la République pour ces faits graves qui portent atteinte à notre environnement. https://t.co/B7Aij6wPrX — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 1, 2020

Er kan overigens al gezwommen worden in speciale bakken in het Canal Saint-Martin dat op de Seine uitkomt.

cc-foto: Alexandre Dolique