Parlement moet zich schamen na grote woorden over zorgpersoneel

Lodewijk Asscher, die dinsdag te laat kwam om voor zijn eigen motie te stemmen, kan zich troosten met de gedachte dat er sowieso geen meerderheid was voor het beter betalen van zorgpersoneel, aldus Pieter Derks in zijn wekelijkse column voor De Nieuws BV. “Ze hadden al applaus gehad. En het eerste vaatje nieuwe haring is aangeboden aan alle werknemers van het Erasmus MC – wat ik nogal cru vond, want haring met uitjes naar binnen laten glijden en dan weer in een mondkapje moeten ademen komt dichterbij marteling dan iets anders.”

Ook na drie keer stemmen werd de motie van Asscher en Marijnissen niet aangenomen. “Het was niet eens een heel concreet voorstel, er werd niks geëist. De regering werd verzocht met een plan te komen voor een structurele waardering voor zorgverleners. De vaagheid en vrijblijvendheid spatten ervan af. In die zin mogen zowel het kabinet als de oppositie zich schamen dat na al die maanden vol grote woorden over onze zorghelden niks beter kwam dan een intentieverklaring die ook nog afgeschoten werd.”