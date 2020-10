Parlementslid extreemrechtse partij Slowakije krijgt vier jaar cel na haatzaaien

De leider van een extreemrechtse partij in Slowakije, Marian Kotleba, is veroordeeld tot vier jaar en vier maanden celstraf na het geven van cheques ter waarde van 1488 euro aan drie arme gezinnen. Dat getal is een code voor het verheerlijken van nazi-gedachtegoed, de twee 8-en staan voor Heil Hitler, de 14 voor een racistische propagandakreet bedacht door een veroordeelde extreemrechtse terrorist.

De rechter oordeelde dat het gaat om doelbewuste racistische propaganda en verklaarde Kotleba schuldig aan het steunen van een beweging tegen grondrechten en fundamentele vrijheden. De neonazi kan nog in beroep gaan. Hij verliest zijn parlementszetel als het vonnis overeind blijft.

Kotleba is de oprichter van de Volkspartij Ons Slowakije (LSNS), die partij heeft 14 zetels in het 150 leden tellende parlement. Het is in grootte de vierde partij van het land. Kotleba was eerder gouverneur van de regio Banská Bystrica en is onder meer berucht vanwege het goedkeuren van de nazi-bezetting, antisemitische opvattingen en haat tegen Roma en Sinti. Tijdens zijn regeerperiode in de regio organiseerde hij marsen van partijleden gehuld in nazi-achtige uniformen.

Het is de eerste keer dat in Slowakije een parlementslid veroordeeld wordt. Er werd al lang aangedrongen op het justitieel aanpakken van de extreemrechtse organisatie.

