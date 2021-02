Partij conservatieve moslims verstijfd door kandidaat die penistaarten bakt

De Partij van de Eenheid van de tot de islam bekeerde oud-PVV’er Arnoud van Doorn zit in z’n maag met piemeltaarten. De nummer 3 op de kandidatenlijst van de ultra-conservatieve partij voor de Tweede Kamer-verkiezingen blijkt de lekkernijen te bakken in haar bakkerij de Ouwe Taart in Waalre. Het AD bericht dat de partijleider even moest slikken na de onthulling waarvan zijn salafistische achterban zich rot is geschrokken.

,,Als we dit hadden geweten was ze niet op onze lijst gekomen”, zegt lijsttrekker Arnoud van Doorn, die afgelopen weekend een stevig gesprek voerde met de vrijzinnige bakker. Van Doorn, die eerst raadslid was voor de PVV en zich in 2013 bekeerde tot de islam, zegt begrip te hebben voor de normen en waarden van Jolisa Brouwer die zelf geen moslim is. ,,Maar wij nemen er afstand van. We wisten niet dat ze deze taarten bakte. Hadden we het wel geweten, dan was ze nooit op de lijst gekomen.”

De partij heeft Brouwer gevraagd het gebak uit het assortiment of in ieder geval van de website te verwijderen maar die wil daar niet van weten. “We leven in Nederland en niet in de middeleeuwen,” zegt ze, wat op zich opmerkelijk is voor een kandidaat van een partij die er juist naar streeft naar die periode terug te keren. Brouwer heeft een heel assortiment aan halal, koosjer en glutenvrij erotische taarten die ze slijt aan vrijgezellenfeesten en de porno-industrie en ’18 plus taarten’ worden genoemd. “Houd je vriend van enorme borsten of juist een dikke kont. Wij kunnen overal een taart van maken.” Een penistaart is geschikt voor gezelschappen vanaf 12 personen.

Het is te laat voor de partij om Brouwer nog af te voeren van de lijst die vandaag officieel wordt vastgesteld. Mocht de PvdE onverhoopt drie zetels halen dan wordt Brouwer verzocht de eer aan zichzelf te houden. “We maken er nu geen halszaak van,” aldus Van Doorn. Brouwer werd via-via door de partij binnengehaald en stemde in omdat ze het programma van de partij ziet zitten en graag in de Tweede Kamer met Geert Wilders in debat wil.