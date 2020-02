Partij voor de Dieren en PVV doen aangifte tegen ‘biologisch’ slachthuis Westfort

Kamerlid Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren, PVV-fractieleider Geert Wilders en Kamerlid Dion Graus (PVV) hebben in Den Haag aangifte gedaan tegen het ‘biologisch’ slachthuis Westfort in IJsselstein. Wassenberg deed daarnaast ook aangifte tegen de inspectie van de NVWA. RTL Nieuws publiceerde vorige week undercoverbeelden waarop te zien was dat varkens in dit slachthuis ernstig mishandeld worden. De beelden werden gemaakt door dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord.

“Als je weet dat er iets strafbaars is gebeurd, kun je aangifte doen. Ik zie dat hier niet alleen als mijn recht, maar ook als mijn plicht. Uit de beelden blijkt dat de directie van slachthuis Westfort via cameratoezicht op de hoogte was van ernstige misstanden en dat controlerende dierenartsen van de NVWA niet hebben ingegrepen bij het vaststellen van de misstanden, maar actief hebben deelgenomen aan de dierenmishandeling”, verklaart Wassenberg op de website van PvdD.

Wassenberg vindt niet alleen de daders van de dierenmishandeling bestraft moeten worden, maar ook dat justitie de systeemfouten die opsporing en handhaving verhinderen moet aanpakken, zowel bij het slachthuis als bij de toezichthouder NVWA. “Het gaat te vaak mis in slachthuizen om nog van incidenten te kunnen spreken. De problemen zijn structureel. En als wetshandhavers niet ingrijpen bij misstanden, maar daaraan actief deelnemen, is het hek van de dam. Er zal nu justitieel moeten worden ingegrepen, zowel bij het slachthuis als bij de NVWA.”

Volgens Wassenberg zou het slachthuis hangende het onderzoek gesloten moeten worden en zouden dierenartsen van de NVWA die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling geschorst moeten worden.

“Wij vinden eigenlijk weinig erger dan botte dierenmishandeling. Het gaat om weerloze dieren, die al naar het slachthuis gaan. En als die dan ook nog eens worden mishandeld door mensen die daar werken en nota bene ook door dierenartsen. Dat gaat door merg en been. Ik kan daar wakker van liggen en collega Graus ook”, meldt Wilders aan NOS.

Ons Kamerlid @WassenbergFrank deed zojuist aangifte tegen slachthuis Westfort en de @_NVWA. ✊Oproep aan iedere dierenbeschermer die de beelden gezien heeft: doe ook aangifte, zodat de zaak niet wéér met een sisser kan aflopen! Check 👉 https://t.co/aV5ER8lHnv.#groeiendverzet pic.twitter.com/SamGq4Dqdg — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) February 4, 2020

Uit de video van RTL Nieuws bleek dat de varkens in slachterij Westfort op gruwelijke wijze worden behandeld. De dieren worden aan hun staart getrokken de vrachtwagens uitgetrokken, geslagen en opgejaagd.

Minister Schouten van Landbouw verklaarde vrijdag dat er betere normen komen voor het toezicht op het slachten. “Het is helaas niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met vreselijke beelden van dieren die onnodig lijden op weg naar de slacht. Daar krijgt iedereen buikpijn van”, zei Schouten over de praktijken in het slachthuis tegen RTL Nieuws.

cc-foto: Partij voor de Dieren