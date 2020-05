Pas op deze zomer: handgel op alcoholbasis brandgevaarlijk

De brandweer in het Belgische Dendermonde waarschuwt voor een vergroot brandgevaar tijdens de coronacrisis: de nu in grote hoeveelheden gebruikte en licht ontvlambare handgels. In een garagebox in Dendermonde brak gisteren brand uit, nadat daar opgeslagen flesjes ontsmettingsalcohol vlamvatten.

De precieze oorzaak van de garagebrand wordt nog onderzocht. Preventieadviseur Alexis De Regge zegt dat de handgels met daarin een hoog percentage alcohol in principe niet spontaan in brand vliegen, maar dat de vlam er snel in kan schieten in combinatie met andere producten of wanneer ze te dicht bij bepaalde warmtebronnen komen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer zo’n flesje in de auto op het dashboard wordt achtergelaten terwijl de temperatuur oploopt. Een reflectie van glas kan al voldoende zijn om voor een vlam te zorgen. Het advies is dan ook om de flesjes in elk geval niet open en bloot in de auto te laten liggen. Ook rokers krijgen een extra waarschuwing mee: ‘Heb je bijvoorbeeld je handen net ontsmet met handgel, en wil je nadien een sigaret opsteken? Let dan op.’

Bron: VRT / cc-foto: Wikipedia