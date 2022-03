Pathé dumpt documentaire over Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren

Pathé weigert een documentaire over het Kamerlid van Forum voor Democratie Gideon van Meijeren te vertonen. Dat meldt de bioscoopketen op Twitter. Maandag zou in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam de premiè te zien zijn.

De bioscoop laat weten:

Op 14 maart hebben we Koninklijk Theater Tuschinski verhuurd voor een besloten première van twee documentaires, waarvan één gaat over het FVD kamerlid Gideon van Meieren. Deze hebben we voorafgaand aan het verhuren van de zaal niet kunnen zien. We hebben achteraf onvoldoende doorgevraagd over de inhoud van de documentaires. Bezoekers & medewerkers hebben ons er op gewezen dat er verschillende uitlatingen over de holocaust zijn gedaan die door Holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren. In het licht van de nagedachtenis van Abraham Tuschinski , die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, vinden we het niet passend de première van deze documentaire te vertonen. We hebben de organisator van dit evenement daarom verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie.

De documentaire is een complotfantasie van Van Meijeren waarin hij zogenaamd de antwoorden vindt die hij in de Kamer niet kreeg, zo valt op te maken uit de beschrijving. Van Meijeren heeft het coronabeleid herhaaldelijk vergeleken met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ook is zijn partij met regelmaat in opspraak wegens antisemitisme en is zijn partijleider Baudet een zelfverklaard antisemiet. Tijdens het onlangs gehouden debat over omgangsvormen in de Tweede Kamer pleitte Van Meijeren voor het toestaan van Holocaustontkenning. Daarbij zei hij dat hij – “hypothetisch gesproken” – moest kunnen beweren dat er geen 6 miljoen, maar 300.000 joden zijn vermoord. Een hondenfluitje voor de extreemrechtse achterban, dat zogenaamd hypothetische aantal is namelijk niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar zingt al decennialang rond in NSB- en SS-kringen.