Patiënten uit antivax-dorp Urk overspoelen ziekenhuis Sneek

Het Antonius ziekenhuis in Sneek is volgestroomd met coronapatiënten uit Urk. Meer dan de helft van alle coronapatiënten in het ziekenhuis is afkomstig uit de probleemgemeente met de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Dat meldt Omrop Fryslân.

Het ziekenhuis neemt momenteel geen nieuwe coronapatiënten meer op: alle beschikbare bedden zijn in gebruik. Het betekent dat coronapatiënten in de omgeving van Sneek nu uit moeten wijken naar bijvoorbeeld Leeuwarden of Heerenveen. Van de coronapatiënten op de verpleegafdelingen in het Antonius komt 70 tot 80 procent van Urk. Op de intensive care gaat het om zo’n 50 procent.

Vorige maand bleek uit een rondvraag van De Telegraaf dat bewoners van Urk trots zijn op de lage vaccinatiegraad in hun dorp. De burgemeester van Urk riep de bewoners van de plaats eerder deze week op om nog eens na te denken over vaccinatie.

In de Biblebelt houdt het coronavirus nu flink huis omdat veel bewoners er om religieuze redenen voor kiezen om zich niet te laten inenten. Ook in arme wijken van de grote steden zijn weinig mensen ingeënt.