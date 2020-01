Persbureau knipt Oegandese Vanessa Nakate weg uit foto met Greta Thunberg

De Oegandese klimaatactiviste Vanessa Nakate poseerde in Davos met Greta Thunberg en medeactivisten Loukina Tille, Luisa Neubauer en Isabelle Axelsson. De vijf deden dat afloop van een persconferentie die ze gaven op het World Economic Forum (WEF) waar ze voor waren uitgenodigd.

Tot haar stomme verbazing zag de 23-jarige oprichter van de Rise Up Movement vervolgens dat het Amerikaanse persbureau Associated Press haar had weggeknipt in de foto die de wereld werd rondgestuurd. Dat zou normaal gesproken al pijnlijk zijn maar dit reikte verder dan een persoonlijk drama. Vanessa was namelijk de enige zwarte activiste in het portret en de enige afkomstig van het Afrikaanse continent. Wat restte was een foto van vier witte klimaatactivistes.

“Ik ben wegknipt uit deze foto. Waarom?” vroeg ze zich vrijdag op Twitter af. “Jullie hebben niet alleen een foto gewist, jullie hebben een heel continent gewist. Maar ik ben sterker dan ooit,” stelde ze in een videoverklaring waarin ze uitlegt hoe erg het is wat haar overkwam.

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Vanessa kreeg volop steunbetuigingen, onder meer van Greta die het wegknippen “onaccpetabel” noemde. Voor velen was de handelwijze van AP een bevestiging van de discriminerende manier waarop door Westerse media met Afrikaanse activisten en personen met een Afrikaanse achtergrond wordt omgesprongen.

Everyone saying that I should position myself in the middle is wrong! Does an African activist have to stand in the middle just because of fear of being cropped out? It shouldn't be like this! pic.twitter.com/PR544GIv7g — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 25, 2020

Persbureau Reuters verknipte de foto niet maar maakte zich tot overmaat van ramp wel schuldig aan persoonsverwisseling en duidde Vanessa aan als de Zambiaanse activiste Natasha Mwansa.

And on top of that, @Reuters / @Welt did include her, but they name Vanessa as @TashaWangMwansa, an activist from Zambia, in their caption. So, so bad. pic.twitter.com/IXECTjbQcN — Ketan Joshi (@KetanJ0) January 24, 2020

Climate Activists of color are here, but the media portrayal of the movement often misrepresents this The climate crisis affects communities of color the most— and that side of our struggle can’t be overlooked You are so strong @vanessa_vash, and we’re all here with you ❤️ https://t.co/w7Gk4TceTW — Xiye Bastida (@xiyebastida) January 24, 2020

“We don’t deserve this. Africa is the least emitter of carbons, but we are the most affected by the climate crisis,” Vanessa Nakate. “You erasing our voices won’t change anything. You erasing our stories won’t change anything.” @vanessa_vash https://t.co/imiOQzWTUC #AfricaMatters — Elizabeth Wathuti 🇰🇪 (@lizwathuti) January 25, 2020

AP verklaarde dat er geen bijbedoelingen zaten achter de ingreep. De dienstdoend redacteur zou Vanessa hebben weggeknipt omdat de gevel achter haar te afleidend was in het beeld. De gewraakte foto is inmiddels ingetrokken en vervangen door het origineel. AP is de grootste leverancier van internationaal nieuws aan media over de hele wereld.