Persconferentie over nieuwe maatregelen

Kijk hier om 19 uur live naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte, demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en RIVM directeur Jaap van Dissel. Zij zullen bekendmaken welke nieuwe maatregelen genomen worden om de opmars van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft daar zaterdag spoedoverleg over gevoerd met het OMT.

We staan hier vanavond met een somber gemoed begon Rutte. “Nederland gaat nog een keer op slot.” Omikron verspreidt zich sneller dan verwacht. “Dat is het ingewikkelde verhaal dat we vanavond vertellen.”

Daarna gaf hij het woord aan Jaap van Dissel. Hij zette eerst uiteen dat de aanpak van de delta-variant succesvol is geweest maar dat dat nu overschaduwd wordt door omikron. Tussen Kerst en Oud & Nieuw wordt de omikron-variant naar verwachting dominant. Nog veel is onbekend over omikron maar wel dat de variant in staat is door opgebouwde immuniteit heen te breken. Genezing van corona biedt dan geen of te weinig bescherming tegen. Het geven van boostervaccinaties kan het afweersysteem opfrissen en de bescherming doen toenemen, zowel tegen besmetting als tegen ernstig ziek worden.

Van Dissel legt uit dat nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de omikron-variant voor de ziekenhuisopnames. Er is tijd nodig om te bepalen wat die zullen zijn. De voorspellingen zijn daarom sterk gebaseerd op aannames.

Van Dissel zet uiteen dat aanscherping van de maatregelen noodzakelijk is.

Daarna verteld Rutte dat zondagochtend om 5 uur de nieuwe lockdwon van kracht wordt en duurt tot 14 januari. Alle winkels, behalve supermarkten en andere essentiële zaken, gaan dicht. Afhalen in horeca en winkels is toegestaan. Alle niet-medische contactberoepen worden stilgelegd.

Maximaal twee mensen thuis ontvangen behalve met Kerst en Nieuwjaar, dan mogen er vier komen.

Het onderwijs sluit, zo ook de buitenschoolse opvang, tot 9 januari.