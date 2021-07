Personeel Wibra moet lockdown-uren onbetaald inhalen

Het personeel van textielwinkel Wibra moet de uren die zij vanwege de lockdown niet gewerkt hebben, alsnog inhalen. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald. Vakbond FNV had bezwaar gemaakt tegen de eis van Wibra omdat het in strijd zou zijn met de cao. De rechter ging daar niet in mee.

Werknemers van Wibra met een flexibel contract moeten een gemiddeld aantal uren per week werken, waarvoor zij een vast loon ontvangen. Aan het eind van het jaar worden te veel gewerkte uren alsnog uitbetaald, minder gewerkte uren komen te vervallen.

Gedurende de lockdown liet Wibra werknemers met een flexibel contract zoveel mogelijk werken. Tijdens de strikte lockdown waarbij de winkels volledig gesloten werden, zaten de werknemers thuis, maar kregen daarvoor wel hun gewoonlijke salaris. Dat was mogelijk omdat Wibra gedurende de lockdown aanspraak maakte op de NOW-steunregeling vanuit de overheid. Reden voor FNV om bezwaar te maken tegen het verplicht inhalen van de uren.

De uren die de werknemers thuiszaten, zijn door Wibra nu wel geregistreerd als min-uren, met als gevolg dat die moeten worden ingehaald in de rest van 2021. De website rechtspraak.nl legt uit:

De FNV stelt zich op het standpunt dat artikel 4 van de cao in strijd is met artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (‘geen arbeid, wel loon’). Artikel 4 van de cao is volgens de FNV bedoeld voor de situatie van ‘ziek-en-piek’(korte periodes), en niet voor de situatie van een lockdown. FNV zegt dat Wibra niet handelt als goed werkgever door de min-uren te laten inhalen, terwijl zij voor de corona-problematiek subsidies ontvangt.

Wibra beroept zich op de cao voor winkelpersoneel in de non food-sector. Daarin staat dat werkgevers hun medewerkers tot wel 35 procent minder kan laten werken dan in iemands contract staat als de situatie daarom vraagt, die uren moeten dan later wel worden ingehaald. Het gaat gemiddeld om 40 minuten extra per week die het personeel dit jaar nog moet inhalen over de laatste 35 weken van het jaar. De rechter gaat daarin mee en zegt dat de NOW-regeling daar verder los van staat. FNV, dat ook de proceskosten voor zijn rekening moet nemen van de rechter, heeft nog niet gereageerd.