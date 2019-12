Peter Kee: ‘Pieter Omtzigt moet Menno Snel opvolgen’

Bij Kee & Van Jole houdt Peter Kee, parlementair journalist bij Pauw, een pleidooi om CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tot opvolger van staatssecretaris Menno Snel te benoemen. Snel had op dat moment overigens zijn aftreden nog niet bekend gemaakt. Maar ook Van Jole zag het somber in voor de geplaagde politicus: “vorige keer trok Pieter Omtzigt meteen aan het begin de angel uit het debat door te stellen dat het helpen van de gedupeerden voorop stond, nu ligt dat misschien anders.

Daarnaast gaat Kee uitgebreid in op de premier-aspiraties van minister van Financiën Wopke Hoekstra. Van Jole denkt dat zoveel gretigheid niet goed is voor die functie.

Tot slot praat het duo over de toekomst van Ank Bijleveld die deze week een debat tegemoet gaat over Hawija. De Nieuws BV onthulde eerder deze week dat een niet bestaand rapport over dat bombardement toch blijkt te bestaan. Of Bijleveld als minister de Kerst haalt is dan ook nog niet duidelijk.

