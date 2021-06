Petitie om Duits stadion te veranderen in regenboog voor match tegen Hongarije

Aanstaande woensdag speelt Duitsland in München de EK-voetbalwedstrijd tegen Hongarije, het land waar het parlement zojuist een draconische anti-LHBTI-wet heeft aangenomen. Terwijl de Europese Unie zich beraadt over sancties tegen de regering van Viktor Orbán, wil een groep Duitse voetbal- en mensenrechtenliefhebbers een eigen statement maken. Zij doen nu een oproep om de Allianz Arena waar de wedstrijd gespeeld wordt, woensdag op te laten lichten in de kleuren van de regenboog.

De nieuwe Hongaarse wet is bedoeld om homo- en trans-educatie voor jongeren te verbieden en komt er in de praktijk op neer dat ook boeken, series, films en reclames met daarin een homoseksueel of trans personage, verboden zijn. In de petitietekst schrijven de initiatiefnemers van de actie:

Dit is een aanslag op de mensenrechten en de vrijheid van informatie. En dit alles in een land dat deel uitmaakt van een alliantie van staten waarin de waarden van het EU-verdrag voor de rechten van de mens gerespecteerd en beschermd moeten worden. […] Laten we een statement maken en het bereik van het EK gebruiken om aandacht te vragen voor de onmenselijke beslissing!

Of de UEFA, organisator van het EK, gehoor zal geven aan de oproep, is twijfelachtig. De organisatie staat zich er fel op voor het voetbal strikt gescheiden te houden van politiek. Het is wel mogelijk dat de beheerder van de Allianz Arena besluit op eigen houtje de regenboog te laten schitteren.