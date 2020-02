Petitie tegen Formule 1-teams door reservaat 45.000 keer ondertekend

Een online petitie tegen het plan om Formule 1-teams dwars door het strandnatuurreservaat Noordvoort te laten rijden, krijgt steun van al meer dan 45.000 mensen. De ondertekenaars vinden het onbegrijpelijk dat een stiltegebied voor vogels en zeehonden in mei wordt opengesteld voor Formule 1-teams die op die manier zo snel mogelijk naar het racecircuit in Zandvoort willen rijden.

Dat de Formule 1-teams toestemming krijgen om de rust op het strand te verstoren, stuit op veel verzet. Zo roepen Vogelbescherming Nederland en Zeehondencentrum Pieterburen de gemeente op om af te zien van het ‘bizarre plan’. Ook zijn actiegroepen van plan op om een menselijke ketting te vormen om het strandreservaat te beschermen.

Vogelbescherming Nederland wijst erop dat het Formule 1-transport plaatsvindt tijdens het broedseizoen. “Dat is volstrekt onverantwoord. Het nog jonge reservaat Noordvoort is in het leven geroepen om langs de Hollandse kust bijna verdwenen strandnatuur wat ruimte te geven. Voor rode lijstsoorten als de bontbekplevier en de strandplevier biedt het rustgebied broedgelegenheid in een kuststrook die bijna geheel is ingericht als recreatiegebied.”

Het is nog altijd mogelijk de petitie te ondertekenen.

cc-foto: kees torn