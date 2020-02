Petitie voor Amsterdamse broers die land uit moeten

De buurvrouw van het gezin Aslan is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de twee Amsterdamse broers Erdem en Furkan in Nederland kunnen blijven, meldt AT5. “Erdem (15) en Furkan (18) zijn in Nederland geboren maar hebben niet de Nederlandse nationaliteit gekregen. Deze jongens hebben uw stem hard nodig”, schrijft ze.

Op het moment van schrijven hebben 2.756 mensen de petitie ondertekend. Erdem en Furkan zijn in Amsterdam geboren, maar omdat hun in Turkije geboren vader niet over de juiste papieren beschikt, moeten zij het land verlaten. De vader kwam dertig jaar geleden naar Nederland. In 2014 werd ontdekt dat hij hier niet mocht zijn.

Volgens de advocaat van Erdem en Furkan moeten de twee in Amsterdam geboren broers ook vertrekken, omdat de familie geen gevaar loopt in Turkije. De buurvrouw van het gezin legt zich daar niet bij neer. “Zij kennen niets anders dan het leven in Nederland”, schrijft ze bij de petitie.

