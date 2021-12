Peuter in coma met corona na ‘onverantwoord gedrag’ grootvader

Corona bedreigt niet alleen jezelf maar iedereen om je heen. Ook voor hen neem je de voorzorgsmaatregelen in acht. Overbezorgdheid is niet overbodig. Dat wordt weer eens duidelijk uit een tragisch verhaal uit België waar in de provincie Luik de 2-jarige Amaury al drie dagen in coma ligt na besmetting met het coronavirus. Het jongetje is extra kwetsbaar omdat hij lijdt aan het zeer zeldzame CACNA1E-syndroom. Ook zijn opa en diens broer liggen inmiddels op de intensive care. Ook andere familieden zijn besmet geraakt in de gemeente Plombières die grenst aan Nederlands Limburg.

Amaury liep corona op via zijn grootvader. Die voelde zich twee weken terug ziek maar de geraadpleegde dokter concludeerde dat hij geen corona had. De moeder van het getroffen kind vertelt bij HLN welk drama zich vervolgens voltrok:

“De problemen begonnen toen hij per ongeluk zichzelf buitengesloten had uit zijn eigen woning. Hij is dan naar mij gekomen, maar Amaury en ik waren niet thuis. Ik let normaal altijd heel goed op wie ik binnenlaat. Zeker zieke personen zijn niet welkom. Toen ik hem zag, heb ik hem meteen in quarantaine gezet in een kamer. De zelftest die hij nadien uitvoerde, bleek positief. Nochtans was hij – in tegenstelling tot mij en mijn zoon – dubbel gevaccineerd. Ik neem het mijn vader een beetje kwalijk dat hij zich zo onverantwoord gedragen heeft. Hij had bijvoorbeeld toch minstens een mondmasker in mijn woning kunnen dragen.”

Er was geen rechtstreeks contact tussen de grootvader en zijn kleinzoon maar toch raakte het kind besmet. Amaury, die geboren werd toen de pandemie uitbrak, kreeg hevige koorts. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij in coma werd gebracht om zijn toestand niet te laten verslechteren.

cc-foto: UNICEF Ethiopia