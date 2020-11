PFAS ondergraaft mogelijk effectiviteit vaccin

Poly- en perfluoralkylstoffen, beter bekend als PFAS, kunnen de werking van coronavaccins mogelijk ondergraven. “We weten op dit moment niet of dat het geval zal zijn, maar het is een risico”, verklaart milieukundige Philippe Grandjean van de Harvard School of Public Health tegenover The Guardian.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden kunstmatige, soms giftige chemische stoffen. Ze worden onder meer gebruikt in brandblusschuim, anti-aanbaklagen, regenjassen en verpakkingen. Omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn, komen de stoffen in het water en de grond terecht. Ook kunnen de poly- en perfluoralkylstoffen zich ophopen in het menselijk lichaam. Daar kunnen ze leiden tot een grotere kans op leverschade, afname van de vruchtbaarheid en kanker.

Uit eerder onderzoek van Grandjean blijkt dat kinderen die zijn blootgesteld aan PFAS, minder goed reageren op tetanus- en difterievaccins. “Mensen die veel zijn blootgesteld aan PFAS hebben na vier inentingen tegen difterie en tetanus aanmerkelijk minder antilichamen die ook minder goed beschermen”, stelt Grandjean. De wetenschapper vreest dat een vergelijkbaar verschijnsel zich kan voordoen bij de coronavaccins.

Overigens lijken de vaccins van Pfizer en Moderna een hoge bescherming te bieden tegen sars-cov-2. Uit de gegevens die de farmaceutische bedrijven tot nu toe bekend hebben gemaakt, lijken de inentingen 90 procent of meer van de mensen te beschermen.