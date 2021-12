Pfizer levert vaccins voor 29 keer de productiekosten

Het coronavaccin van Pfizer en BionTech is behalve een indrukwekkend staaltje technologisch vernuft, ook uiterst lucratief. Uit onderzoek van de Britse zender Channel 4 blijkt dat het vermoedelijk zo’n 0,76 pond kost om een inenting te produceren. Pfizer verkoopt de vaccins vervolgens voor 22 pond per stuk aan de Britse overheid, schrijft The Guardian.

In de productiekosten zijn zaken als onderzoek en distributie niet meegerekend. Volgens Pfizer zelf is de winstmarge op de vaccins tegen de 30 procent. Het farmaceutisch bedrijf verwacht dit jaar 2,3 miljard vaccins te leveren: goed voor een omzet van 36 miljard dollar. Om zijn winsten veilig te stellen sluist Pfizer de opbrengsten weg via belastingparadijs Nederland.

Tom Frieden, die onder Obama directeur was van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, trekt de parallel met oorlogsprofiteurs, “als je je als vaccinproducent focust op het maximaliseren van je winst”. AstraZeneca besloot zijn vaccin wel tegen kostprijs te leveren tijdens de pandemie.

Ontwikkelingsorganisaties spreken schande van de praktijken van Pfizer. Zo is er in lage-inkomenslanden nog altijd een tekort aan vaccins. Pfizer heeft 40 miljoen inentingen beloofd voor het VN-initiatief Covax, dat vaccins levert aan lage-inkomenslanden. Dat is minder dan 2 procent van de totale wereldwijde productie dit jaar.