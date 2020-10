Pieter Derks heeft het niet over de coronamaatregelen

Er komen maatregelen om de stikstofuitstoot de komende jaren met 26 procent te verlagen. Dat is ongeveer de helft van wat de deskundigen adviseren. Maar echt drastische maatregelen nemen is vervelend. Daarom worden er ook steeds nieuwe commissies en adviesgroepjes opgericht om te discussiëren over de juiste stikstofmaatregelen. Soms zou je tegen het kabinet willen zeggen: laten we ophouden te discussiëren over de maatregelen. Het gaat namelijk niet goed met de stikstofwaardes, de getallen zijn veel te hoog.

Maar aarzelen zit nu eenmaal in de aard van deze regering. Staatssecretaris Blokhuis besloot bijvoorbeeld geen suikertaks in te voeren, ondanks dat die er in andere landen toe leidde dat er minder suiker in frisdrank zit en een groot deel van de bevolking dat ook prima zou vinden. Het RIVM vindt namelijk dat wetenschappelijk niet echt bewezen is dat het werkt. En dus blijven we nog even discussiëren in plaats van een duidelijk besluit te nemen. Grappig, dat doet me denken aan het verhaal van die mondkapjes en de maatregelen en het RIVM dat daar… nee, daar zou ik het niet over hebben.