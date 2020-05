Pieter Derks over revenge of the nerts

Pieter Derks is geïntrigeerd door het dinsdagavond door Hugo de Jonge aangekondigde corona-dashboard. “Er zijn nertsen besmet met corona en die nertsen hebben ook weer mensen besmet. Ik noem het dashboard-lampje dat is gaan branden zelf ‘revenge of the nerts’. Ik zou dan zeggen: nu duidelijk is dat het virus van mensen op dieren en van dieren op mensen kan worden overgedragen, zit er maar een ding op. De coronamaatregelen moeten ook voor dieren gaan gelden. Dat betekent: anderhalve meter afstand, maximaal dertig in een stal en niet te dicht op elkaar gepakt tijdens het vervoer.”