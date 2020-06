Pieter Omtzigt wil CDA gaan leiden

Pieter Omtzigt mengt zich in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Het CDA-Kamerlid dat zich de afgelopen jaren in het toeslagendossier vastbeet, vertelt dat aan RTL Nieuws.

“Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom. Daarom heb ik me bijvoorbeeld vastgebeten in de verschrikkelijke manier waarop de Belastingdienst mensen met kinderopvangtoeslag behandelde. Dat mag niet meer gebeuren.”

Omtzigt gaat het opnemen tegen Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Martijn van Helvert. Omtzigt zegt te willen opkomen voor ‘gewone mensen’. “Wij hebben teveel oog gehad voor de multinationals, de brievenbusfirma’s en te weinig voor de kinderopvangtoeslagontvanger.”

Over een mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie zegt Omtzigt tegen RTL Nieuws: “De heer Baudet heeft gezegd dat het CDA uit is op de vernietiging van Nederland, daarmee heeft hij gezegd dat hij niet met ons wil samenwerken.”

Niet iedereen binnen het CDA is altijd even enthousiast geweest over Omtzigt. Bij de Kamerverkiezingen van 2012 werd hij niet op de kandidatenlijst gezet. Onder druk van Twentse afdelingen kwam hij op de 39ste plaats, waarna hij dankzij een persoonlijke campagne met voorkeursstemmen toch in de Kamer kwam.

In 2017 moest hij het woordvoerderschap over de MH17-ramp neerleggen omdat hij een nepgetuige had geholpen tijdens een bijeenkomst met nabestaanden.