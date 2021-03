Een enigszins feestelijke aflevering van Kee & Van Jole, de politieke commentaarrubriek van De Nieuws BV op NPO Radio 1, want Kee is vandaag jarig. Van Jole feliciteert zijn eeuwige opponent van harte, ook met zijn jeugdig voorkomen. “Jij zult altijd een tiener blijven.”

Daarna buigt het duo zich onder meer over de positie van CDA-Kamerlid Omtzigt, die eigenhandig zo’n zes zetels voor zijn partij heeft binnengesleept. Toch wordt hij behandeld als een paria. Politiek duider Kee spreekt zelfs van ‘het probleem Omtzigt’. Van Jole protesteert tegen die benaming. “Het is juist Hoekstra die het probleem is. Vanuit die hoek wordt een campagne gevoerd om te voorkomen dat Omtzigt fractievoorzitter wordt.”

Kee legt uit dat de probleembenaming de manier is waarop er in Haagse kringen over de Haagse terriër Omtzigt wordt gesproken. “Als hij fractievoorzitter wordt, dan gaat hij ook het wekelijks coalitieoverleg bijwonen waar van alles onderling bedisseld wordt. Niet iedereen ziet dat zitten.”

Van Jole stelt dat de formatiedans die nu uitgevoerd wordt louter voor de bühne is. “De kiezers hebben duidelijk gemaakt dat deze coalitie door moet gaan, wel met wat minder invloed voor de boeren van het CDA. D66 kan scoren op klimaat en stevige maatregelen voor de agrarische sector met de ChristenUnie uitruilen tegen ethische kwesties.”

Kee ziet dat anders. Volgens hem is het niet uitgesloten dat een linkse partij, PvdA of GroenLinks, aan tafel schuift. “Dat is hun enige manier om zich terug in de kijker te plaatsen. Anders zijn ze gewoon een van de vele kleine oppositiepartijtjes.” Van Jole constateert cynisch dat ze dan net zo goed kunnen fuseren. “Ik weet ook al een naam voor die nieuwe partij: Kamikaze.”

De twee kijken verder nog even naar de vele voorkeurstemmen voor Van Haga, de tweede man van FvD. Van Jole stelt dat veel kiezers in de armen van die partij zijn gedreven omdat niemand van de andere partijen het falende coronabeleid tot inzet van de verkiezingen maakte. “Als er alternatieve keuzes waren geweest, was Baudet nu gemarginaliseerd.”

“Als je kritiek op het coronabeleid hebt, was er geen andere mogelijkheid dan naar Van Haga te gaan", zegt @2525 in @denieuwsbv over het succes van Van Haga. “Omdat andere partijen hun vingers er niet aan willen branden, zit daar nu een partij die niet zo groot had moeten zijn.” pic.twitter.com/e6ZSADbMjs — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 24, 2021