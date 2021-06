Pieter Omtzigt zegt lidmaatschap CDA op

Dat meldt hij op Twitter. Hij wil later als zelfstandig Kamerlid terugkeren. Omtzigt is met ziekteverlof.

In de brief zegt hij dat zijn notitie “tot zijn spijt” naar de pers is gelekt. Het explosieve document werd onthuld door De Limburger en werd snel daarna integraal gepubliceerd door Geenstijl. Daardoor is het volgens Omtzigt “nog moeilijker” geworden binnen de partij te functioneren. Hij heeft daarom “met pijn in mijn hart” het lidmaatschap opgezegd.

later meer