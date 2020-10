Pijnlijk: het interview waaruit Trump wegliep omdat het te lastig was

Vorige week maakte Donald Trump zich publiekelijk druk om een interview dat hij had gedaan met het befaamde journalistieke programma 60 Minutes. Volgens de Amerikaanse president had interviewer Lesley Stahl het op hem gemunt en werd alleen maar geprobeerd hem zwart te maken. Trump was dan ook halverwege het interview geïrriteerd opgestaan en weggelopen en kondigde direct aan zelf ook opnames te hebben die bewezen hoe oneerlijk het interview was verlopen. Donderdag plaatste hij die beelden op Facebook.

60 Minutes zelf liet zich niet door de president intimideren en zond zondagavond het hele interview, of in het elk geval het deel voordat hij er vandoor ging, uit. Daar werd ook direct duidelijk waarom Trump niet tegen Stahl was opgewassen. Voorafgaand aan het interview vroeg ze hem al of hij klaar was voor moeilijke vragen, iets wat hij niet direct kon beamen. Die moeilijke vragen bestonden vooral uit confrontaties met Trumps eigen uitspraken en de vraag of hij die kon toelichten. Dat kon hij niet en in veel gevallen ontkende hij glashard dat hij ze ooit gedaan heeft en deed het af als leugens van oneerlijke media. Dat waren de beelden die op Trumps Facebook verschenen. In de uitzending van 60 Minutes zaten de uitspraken – Trump lijkt nogal eens te vergeten dat zijn toespraken worden vastgelegd – rond de vragen gemonteerd. Ook bleef Trump zijn eigen verhalen vertellen – van zogenaamde spionage, tot zijn gebrekkige plannen voor de gezondheidszorg – maar met het doorvragen van Stahl wist de president zich geen raad.

Trump raakte echt geïrriteerd toen hij tijdens het interview vond dat Stahl meer aandacht aan de zogenaamde corruptie van de familie Biden moest besteden. Die antwoordde simpelweg dat ze geen beschuldigingen bespreken waarvoor geen enkel bewijs is. Daarna vond Trump dat een eerder 60 Minutes-interview met Joe Biden te gemoedelijk was verlopen, nog een bewijs dat “de media” Trump oneerlijk behandeld. Daarna was het genoeg voor de president die duidelijk niet klaar was voor de beloofde moeilijke vragen. Hij keek zijn assistent Hope Hicks aan, stond op en vertrok.

This was Trump's epic meltdown on 60 Minutes and it was even worse than reported. Trump literally ran away because he didn't like the questions. pic.twitter.com/48Xu2TiI1o — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 26, 2020

