Plastic schermen kunnen kans op corona vergroten

Plastic schermen in bijvoorbeeld nagelsalons en taxi’s helpen vaak niet tegen de verspreiding van corona. In sommige gevallen vergroten ze het besmettingsrisico alleen maar, omdat ze de circulatie van de lucht blokkeren, verklaren deskundigen tegenover The New York Times.

De plastic schermen houden grote druppels tegen maar richten niets uit tegen aerosolen, vertelt hoogleraar civiele en milieutechniek Linsey Marr. “Plastic barrières zijn goed voor het blokkeren van spuug maar niet effectief bij zaken als sigarettenrook.”

Uit onderzoek van Johns Hopkins blijkt dat plastic schermen in een klaslokaal om die reden zorgen voor een grotere kans op infectie. Door de geringe luchtcirculatie kunnen virusdeeltjes in aerosolen zich ophopen.

Schermen kunnen wel enig nut hebben bij vluchtig contact: iemand kan dan immers niet meer je in gezicht hoesten. “Maar als mensen enige tijd bij elkaar zijn, worden ze toch blootgesteld aan het virus, ongeacht het scherm”, stelt professor milieutechniek Catherine Noakes van de Universiteit van Leeds.

Noakes wijst op de onbedoelde gevolgen van schermen. Zo kan een plastic afscheiding een kassamedewerker beschermen, maar hebben anderen in de kassarij dan misschien weer meer kans op blootstelling aan het virus. Volgens Noakes worden de meeste schermen “slecht neergezet en leveren ze waarschijnlijk niet veel voordeel op”.