Pluimveehouders in paniek omdat hanen straks hele dag voer moeten krijgen

Er is paniek uitgebroken bij pluimveehouders omdat de Eerste Kamer afgelopen week een wet heeft aangenomen waardoor boerderijdieren meer ruimte voor dierlijk gedrag, bewegingsvrijheid en daglicht krijgen. Dat is “drie bruggen te ver en totaal onhaalbaar”, klagen kippenboeren tegen EenVandaag.

Het zit de pluimveehouders onder meer dwars dat hanen straks de hele dag gevoerd moeten worden. “Als je een haan de hele dag voer en water geeft, is hij niet meer geïnteresseerd in hennen en komen er geen eieren meer”, klaagt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP).

Zij is het ook oneens met fokbeperkingen bij ondraaglijke hitte of overvolle stallen. De Haan vreest dat dierenorganisaties straks met de wet in de hand zullen stappen, om veranderingen af te dwingen.

Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die het initiatief nam voor de wetswijziging, hebben de boerenorganisaties niet opgelet. Zij wijst erop dat politieke partijen al twintig jaar beloven dat er meer ruimte moet komen voor meer dierlijk gedrag. “Het systeem wordt nu aangepast aan de dieren, en de dieren niet aan het systeem.”