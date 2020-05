P&O Ferries ontslaat 1100 medewerkers en keert ruim 300 miljoen dividend uit

P&O Ferries, de veerdienst die onder meer de bootverbinding tussen Rotterdam en Hull verzorgt, wil 1100 banen schrappen en meer dan een kwart van de werknemers op straat zetten. Tegelijkertijd gaat de in Dubai gevestigde eigenaar 308 miljoen euro aan dividend aan zijn aandeelhouders uitkeren. Het bewuste bedrijf DP World is ook mede-eigenaar van de containerterminal Rotterdam World Gateway op de Tweede Maasvlakte en bezit tientallen andere havens en faciliteiten over de hele wereld.

In het Verenigd Koninkrijk heeft DP World tegelijkertijd voor ruim 170 miljoen euro aan overheidssteun gevraagd vanwege de coronacrisis. Het bedrijf biedt de 1100 werknemers eerst de kans vrijwillig ontslag te nemen. De sanering is noodzakelijk zegt het bedrijf omdat het aantal veerboten dat vaart is teruggebracht in verband met de crisis. Eerder al werden 1400 medewerkers met verlof gestuurd. The Guardian meldt dat het bedrijf ook langs andere wegen overheidssteun heeft ontvangen maar onbekend is hoeveel.

P&O Ferries zegt verantwoordelijk te zijn voor 15 procent van het goederentransport van en naar het VK. Het bedrijf vaart tussen Dover en Calais, op Zeebrugge en over de Ierse Zee. DP World dat voor 80 procent eigendom is van de staat Dubai en voor de rest in handen is van internationale investeerders, boekte vorig jaar meer dan een miljard winst. Een woordvoerder van het bedrijf verklaart dat de dividenduitkering al voor de coronacrisis is aangekondigd en het daarom verplicht is de winst uit te keren.

cc-foto: kees torn