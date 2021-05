Poetin (68) blijft na vaccinatie met Russisch middel in isolatie leven

De Russische president Vladimir Poetin heeft volgens het Kremlin vier weken geleden de tweede dosis ontvangen van een van de drie in Rusland ontwikkelde vaccins maar keert vooralsnog niet terug naar een normaler leven. De Russische site voor onderzoeksjournalistiek Proekt stelt dat het onwaarschijnlijk is dat de president zijn zelfisolatie opheft. “Hij zal nog lang geïsoleerd leven,” verklaart een anonieme bron uit de nabijheid van de president. Uit zijn agenda blijkt ook niet dat hij van plan is zijn zelfisolatie op te heffen.

Proekt stelt dat het merkwaardig is dat de Russische leider vasthoudt aan het strenge regiem omdat hij inmiddels over voldoende antilichamen moet beschikken om beschermd te zijn tegen het virus. Niettemin moeten bijvoorbeeld mensen die hem bezoeken nog steeds eerst twee weken in isolatie. Proekt constateert dat Poetin ook toevlucht moet nemen tot bizarre methodes om te verhullen dat hij in isolatie verblijft. Zo worden er ‘persconferenties’ georganiseerd waarbij zijn voorlichters vragen stellen. Het Kremlin heeft het bericht vooralsnog niet tegengesproken.

Poetin leeft sinds de eerste uitbraak van het virus in een van best beschermde virus-vrije bubbels ter wereld. Hij werkt voornamelijk via video-conferencing en de zeldzame keren dat gasten worden toegelaten in zijn verblijf moeten die vooraf twee weken in quarantaine, schrijft The Moscow Times. De Russische overheid geeft miljarden roebels uit om Poetin te beschermen tegen het virus. Dat geld gaat voornamelijk naar het isoleren van chauffeurs, journalisten, piloten en ander personeel dat met de president in contact komt.

In Moskou en grote delen van Rusland is het normale leven grotendeels teruggekeerd en is een vaccinatiecampagne aan de gang. In het huidige tempo zal halverwege volgend jaar 70 procent van de bevolking gevaccineerd zijn.

Hongarije is het enige EU-land waar gevaccineerd wordt met het Russische Spoetnik V-vaccin. Slowakije wacht nog met inzetten van het vaccin totdat in Rusland aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd. Eerder veroorzaakte de plotselinge import van Spoetnik V-vaccins in Slowakije politieke onrust met als gevolg dat premier Igor Matovic moest aftreden.

Het Europese medisch agentschap EMA onderzoekt het vaccin nog op toelaatbaarheid. Volgens de farmaceut die Spoetnik V produceert is het vaccin voor 97 procent effectief. Duitsland heeft al toegezegd het vaccin te zullen inkopen als het door EMA wordt goedgekeurd.

cc-foto: Palácio do Planalto