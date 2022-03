Poetin dreigt gaskraan naar Europa af te sluiten

Het Kremlin heeft gedreigd de Russische gasaanvoer naar Europa te stoppen als het Westen vasthoudt aan de sancties tegen Rusland. Ook waarschuwden de Russen dat een vat olie meer dan zal verdubbelen in prijs. Een vat ruwe olie kost nu zo’n 112 euro, het Kremlin dreigt die prijs op te hogen naar ruim 275 euro. Donderdag komen de Europese politiek leiders bij elkaar in Versailles om te bespreken hoe het continent van gas en olie uit Rusland kan afstappen. Moskou waarschuwt op voorhand dat zo’n stap funest zal zijn voor de hele wereldmarkt.

China blijft ferm achter bondgenoot Rusland staan. Dat meldt de Volkskrant. De schuld voor de oorlog in Oekraïne ligt volgens de Chinezen bij de Verenigde Staten. Dat bleek op de persconferentie van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi maandag in Beijing. Tot nu was het onduidelijk welke positie China in zou nemen. Een Russisch-Chinees blok zet de machtsverhoudingen verder op scherp.

In een twee uur durende persconferentie zei Wang Yi onder meer:

De vriendschap tussen het Chinese en Russische volk is stevig als een rots. Er is een mooi vooruitzicht voor de samenwerking. Ongeacht hoe onzeker en uitdagend de internationale situatie ook mag zijn, China en Rusland zullen hun strategische partnerschap voor een nieuw tijdperk gestaag bevorderen.

Wang Yi weigerde te spreken van een Russische invasie in Oekraïne. Het waren vooral de Verenigde Staten, die ‘in een poging hun hegemonie te behouden een Koude Oorlogsmentaliteit hebben doen herrijzen’. Wang had daarbij ook harde woorden voor Japan en Zuid-Korea die zich aan de VS hebben verbonden.

Ondertussen heeft het er alle schijn van dat het Kremlin de beweringen dat Oekraïne kernwapens probeert te ontwikkelen aan het opvoeren is. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie. Rusland beweert dat al tijden, maar sinds eind februari is een stijgende lijn te zien in het aantal Russische berichten met die boodschap. Volgens de Britten wijst dat erop dat Vladimir Poetin met terugwerkende kracht werkt aan een extra reden voor zijn aanval op Oekraïne.

De afdeling binnen Google die zich richt op cybercrime en die het gedrag van hackers monitort, de Threat Analysis Group, waarschuwt dat hackers uit Rusland en Belarus actiever worden. Ze richten hun aandacht daarbij vooral op Oekraïne en zijn Europese bondgenoten. Er is volgens Google een toename te zien van cyberspionage, phishing en andere digitale aanvallen. In hoeverre de aanvallen geslaagd zijn, maakt Google niet bekend.

De Wereldbank heeft een steunpakket van 666 miljoen euro goedgekeurd voor Oekraïne. Dat pakket bestaat uit zowel leningen als giften en is bedoeld om het land te ondersteunen in de oorlog van Vladimir Poetin. Een week geleden trok de Wereldbank de stekker uit alle projecten in Rusland en Belarus. De kredietwaardigheid van Belarus is door kredietbeoordelaar Fitch verlaagt naar CCC (“momenteel kwetsbaar”). Dat Belarus aan de leiband loopt van Poetin is zorgelijk, aldus Fitch, en dus reden voor de verlaging. Qua kredietwaardigheid staat Belarus nu tussen Rusland, Angola en Ethiopië.

